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В издании «Известия», сославшись на собственные источники в Минобороны РФ, сообщили, что в скором времени российские ВМС снова примут в свой состав БПК «Адмирал Чабаненко», находившийся в ремонте.

Согласно словам собеседников информационного агентства, в военном ведомстве согласовали проект по усовершенствованию большого противолодочного корабля. На данный момент времени оцениваются сроки, необходимые для осуществления всех предполагаемых работ. В СМИ напоминают, что данное судно было отправлено на ремонт около 7 лет назад. С тех пор оно стоит на предприятии в Мурманской области.

Отмечается, что на корабль планируется установить крылатые ракеты Х-35 и «Калибр». Он также получит гиперзвуковые «Цирконы». Однако главным изменением станет размещение на нем особых противолодочных торпед, радиус поражения которых составляет несколько десятков километров. В результате данный БПК станет самым универсальным кораблем ВМФ РФ.

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