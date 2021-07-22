Истребители НАТО четвертого и пятого поколений – не конкуренты российскому Су-75 Checkmate, в минувший вторник представленному на МАКС-2021. Этот новейший самолет способен «похоронить» американские и натовские воздушные машины, уверен эксперт Сергей Андреев.

Он сравнивает характеристики самых популярных европейских истребителей с новым российским Су-75. Наиболее маневренным из потенциальных конкурентов является Eurofighter Typhoon, созданный общими усилиями объединенной Европы. Он имеет радиус действия в 1,3 тысячи километров и поднимается на большую высоту, но его приобретение обойдется невероятно дорого – самолет стоит примерно 130 миллионов долларов. Кроме того, покупателю потом придется немало платить за регулярное техническое обслуживание.

Не меньше потребуется заплатить и «счастливым обладателям» французских Rafale, которые на три тонны легче российских Су-75. Обслуживание этих самолетов также стоит дорого, причем в лучших американских традициях должны выполняться только компанией-производителем.

Еще один легкий и быстрый шведский самолет, JAS 39NG, который весит 15 тонн (Су-57 – 18 тонн), обойдется покупателям всего в 50 миллионов долларов. Но и тут имеется подвох в виде невероятно дорогого обслуживания.

Американский F-35 стоит 90 миллионов долларов. При этом он проигрывает российскому Су-75 Checkmate по радиусу действия и скороподъемности. Кроме того, час эксплуатации этого самолета обходится в 33 тысяч долларов США.

По мнению Андреева, те страны, которые на хотят платить огромные деньги за европейские и американские самолеты с удовольствием предпочтут Су-75. Эксперт считает, что на «Шах и Мат» обязательно обратят внимание Филиппины и Вьетнам, Малайзия и Сингапур, Египет и Аргентина, ОАЭ и целый ряд африканских стран. Самолет обрушит цены на мировом рынке, а также обеспечит российский военно-промышленный комплекс заказами на два десятилетия вперед.