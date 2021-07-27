В издании ukraina.ru сообщили, что в городе Львов был полностью снесен мемориал, находившийся на Холме Славы и посвященный солдатам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Журналисты напоминают, что 30-метровая стела, венчавшая монумент, была повалена практически сразу же после завершения «Майдана». Потом мемориал начали рушить по частям по инициативе местных властей, так как формально на него не действовал закон о декоммунизации. Владимир Вятрович, глава института нацпамяти Украины, заявил тогда, что снос памятника являлся просто общественной инициативой.

Однако разрушение монумента вызвало возмущение у многих украинцев, посчитавших подобные действия серьезным преступлением. Они напомнили, что рядом с мемориалом похоронены тела солдат, отдавших свои жизни за освобождение города от нацистов. Многие из них посмертно получили награду Герой СССР.