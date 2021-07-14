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Командование американских ВМС решило вернуть в строй самолеты, которые были подготовлены к списанию, по причине возникновения дефицита палубных истребителей.

Согласно словам Эндрю Лойзеля, контр-адмирала военно-морских сил Соединенных Штатов, им пришлось провести пересмотр программы по списанию боевой авиации по причине увеличения возможностей потенциальных противников. На данный момент времени в строй уже были возвращены 28 единиц F/A-18E/F, которые ранее предполагалось списать.

Американский военный отметил, что полностью избавиться от дефицита палубной воздушной техники получится только к 2025 году. Частично это удастся сделать путем возвращения в строй списанных самолетов. Лойзель добавил, что все заново принятые истребители проходят обязательное техобслуживание.

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