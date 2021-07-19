Кремль вкладывает большие средства в российский подводный флот. Как было при советском военно-морском флоте во время «холодной войны», Россия сейчас строит несколько классов подводных лодок, каждый из которых играет особую роль. Об этом пишет американское интернет-издание «1945» (19FortyFive). Представляем перевод опубликованной на площадке статьи военного обозревателя Питера Сучиу.

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Сегодня подводный флот ВМФ России – лишь тень былой мощи Советского Союза, если сравнивать с пиком его развития. В какой-то момент советский подводный флот насчитывал 480 субмарин, в том числе 71 быстроходную и 94 маршевые и баллистические подводные лодки. Хотя многие из этих подлодок времен холодной войны фактически не были боеспособными и учитывались только для показателей численности флота, в конце 1980-х годов на вооружении ВМФ СССР находилось 260 действующих подводных лодок.

В условиях распада Советского Союза и экономических трудностей, с которыми столкнулась страна, Россия была вынуждена резко свернуть свои программы строительства подводных лодок. Проекты были отменены, а другие продолжались в лучшем случае черепашьими темпами. На сегодня, по оценкам экспертов, подводные силы России насчитывают всего 58 кораблей, том числе десяток атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) и девять подлодок с ядерными энергетическими установками, несущих крылатые ракеты (ПЛАРК), каждая из которых остается неотъемлемой частью его арсенала стратегического сдерживания.

Сейчас предпринимаются новые усилия по наращиванию этих сил, и Москва прилагает усилия по инвестированию больших средств в подводные лодки. Как и советский военно-морской флот во время «холодной войны», Россия сейчас строит несколько классов подводных лодок, где каждый тип субмарин играет особую роль.

Однако Россия не приняла варианты «меньшей и более дешевой альтернативы» для своего подводного флота – в основном из-за роли ядерного сдерживания, которую продолжают играть подводные лодки. Москва также продолжает считать, что подводные лодки могут являться лучшим оружием для поражения ВМС США. Новейшие подлодки России считаются одними из лучших среди когда-либо построенных.

Больше всего может иметь значение не только увеличение количества подводных лодок, которые Россия спустит на воду, но и то, как эти лодки вооружены. Так, на днях на Северном флоте ВМФ России завершились очередные учения по отработке новых подводных вооружений, в том числе на больших глубинах Баренцева и Норвежского морей.

В сообщении пресс-службы Северного флота не были указаны конкретные подводные лодки, но в учениях ВМФ России участвовали экипажи нескольких субмарин, в том числе подводных крейсеров четвертого поколения. Учения были плановым мероприятием и длились несколько дней. Испытания проводились на глубине более 500 метров, что является максимально возможным уровнем погружения для большинства существующих подводных лодок, говорится в сообщении.

Военно-морской флот России продолжает внимательно следить за присутствием военных кораблей и самолетов НАТО. И учения, которые становятся все более частыми, позволяют предположить, что Россия готова защищать эти воды.