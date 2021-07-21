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Соединенные Штаты возлагают огромные надежды на беспилотные корабли, названные «Призрачным флотом». Конструкторы уже завершили первый этап программы Ghost Fleet Overlord, старт которой был дан еще в 2017 году. И теперь предстоят многочисленные тестирования и испытания, которые позволят оценить эффективность принципиально нового вида вооружений.

Изначально на безэкипажные суда планировалось установить артиллерийские установки и ракетное вооружение. Однако позже это решение отменили. Причина заключается в том, что пока искусственный интеллект не дозрел до самостоятельного применения такого оружия. Вполне вероятно, разработчики программы позже еще вернутся к данной идее, но пока функциональность кораблей серьезно ограничена.

«Призрачный флот» будет входить в группу обеспечения. По сути, из него сделают грузовой транспорт для перевозки боеприпасов, топлива, провианта и всего остального, что может пригодиться пилотируемым кораблям в дальнем походе или в боевой обстановке.

В прошлом году США уже испытали два корабля «Призрачного флота». Сперва от Мексиканского залива до западного побережья Америки прошел Ranger, а за ним последовал и Nomad. Отмечается, что оба судна на 98 процентов действовали без участия операторов, однако в Панамском канале их перемещение все же пришлось контролировать. Чтобы исключить вполне возможные аварии.

До следующего года конструкторы освоят 2,7 миллиарда долларов, которые были выделены из бюджета на разработку кораблей-беспилотников. После этого планируется приступить к созданию «Призрачного флота», на который потребуются дополнительные средства. В настоящий момент специалисты работают над отладкой ПО и настройкой электронного оборудования. Как только Nomad и Ranger по этим и другим параметрам будут отвечать требованиям ВМС, начнется строительство гораздо большего количества судов. По мнению эксперта, в первой партии их будет не меньше 10.

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