В издании Defense News отметили, что американский ВМФ решил отключить свой единственный рельсотрон, который был способен выпускать снаряды со скоростью до 7 Махов.

Согласно словам Мэтью Кариса, военного аналитика, в настоящий момент времени данная электромагнитная пушка «мертва». Командование американских ВМС значительно уменьшило расходы на разработку рельсотронов, поэтому в итоге соответствующий проект был попросту «заморожен».

Специалисты напоминают, что Соединенные Штаты потратили на создание данного оружия будущего свыше 10 лет. Первоначально планировалось оснастить ими стелс-эсминцы класса Zumwalt, однако в итоге от данной идеи отказались. Причина этому заключается в сложности внедрения технологии на корабли, так как рельсотроны требуют огромного количества энергии.