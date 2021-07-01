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Представители американского ВМФ опровергли информацию о том, что эсминец Ross якобы движется к Крымскому полуострову.

Ранее сведения о перемещении боевого корабля США разместили ряд СМИ, сославшиеся на мониторинговые ресурсы. Американские военные позднее опубликовали в «Твиттере» сообщение, в котором говорится, что эсминец находится в одесском порту. В скором будущем он примет участие в маневрах Sea Breeze.

Слухи о появлении американского корабля начали распространяться сразу же после недавних происшествий с натовскими судами, случившихся возле побережья Крыма. Последний из них произошел на прошлой неделе и связан с нидерландским фрегатом, сменившим свой курс и направившимся к Керченскому проливу. Российские военные подняли в воздух самолеты Су-24 и Су-30, которые не допустили нарушения границ.

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