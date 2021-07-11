Власти Гаити сообщили, что президента страны Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Об этом заявляет ABC News, ссылаясь на исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Клода Жозефа.

Как ранее сообщалось, в ночь на 7 июля на резиденцию Моиза было совершено нападение. Глава страны получил 12 ранений из огнестрельного оружия и скончался. Его супругу тяжело ранили, её госпитализировали в больницу в Майами.

Согласно заявлению Жозефа, наёмники пробрались в дом главы страны, также сообщается, что они пытали его перед убийством. На данный момент было поймано около 20 преступников. Жозеф выразил надежду на обеспечение правосудия в этом инциденте.

Среди задержанных, согласно имеющейся информации, есть два американца гаитянского происхождения. Они заявили, что выступали в роли переводчиков, и цели убить президента не имели.

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