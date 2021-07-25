23 июля афганские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой оказать помощь местным ВВС, в распоряжении которых совсем скоро не останется боеприпасов. Также им требуется обслуживание самолетов, которое ранее выполняли исключительно американские специалисты. Об этом рассказало издание Sina, публикацию которого в переводе представляет портал Discover24.

В тот же день президент США Джо Байден провел переговоры с афганским коллегой Ашрафом Гани и пообещал, что Америка не оставит Кабул, а будет предоставлять ему всю необходимую помощь даже после окончательного вывода своих войск. Расходы, связанные с поддержкой Афганистана, станут приоритетными в обсуждении нового бюджета на следующий год, пообещал американский лидер.

Однако помощь правительственным ВВС нужна не в 2022 году, а прямо сейчас. Высокопоставленные чиновники Афганистана говорят о том, что боевые самолеты вынуждены ежедневно совершать около 80 миссий, так как они не только регулярно атакуют боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), но еще и осуществляют снабжение продовольствием, оружием, боеприпасами тех районов, к которым невозможно добраться наземными маршрутами.

Подобную нагрузку способен выдержать далеко не каждый самолет, поэтому 50 из 150 воздушных машин, имеющихся в распоряжении ВВС, уже не поднимаются в небо. Им срочно требуется техническое обслуживание, проводить которое просто некому.

Еще одна проблема – это недостаток управляемых ракет и корректируемых авиабомб. Прежние запасы, которые были созданы еще Соединенными Штатами, подходят к своему завершению, а новые поставки, которые обещали США, где-то затерялись.

Также, заявляют чиновники, Вашингтон намеревался снабдить ВВС Афганистана вертолетами Black Hawk. Эти винтокрылые машины смогли бы существенно усилить правительственную армию, обеспечить более эффективную разведку и расширить ударные возможности.