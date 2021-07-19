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Президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране начал снижаться.

Согласно его заявлению, на данный момент уровень безработицы почти такой же, как и в 2019 году. Так, если два года назад уровень безработицы составлял 4,7, то в настоящее время этот показатель равняется 4,9.

Впрочем, Путин отмечает, что этот показатель всё равно является средним, и что немало людей всё ещё сталкиваются с трудностями во время поиска работы, а также с неполной занятостью. Также есть и нерешённые проблемы – низкие доходы семей и бедность населения, а также низкое качество первичного звена здравоохранения. Отметил он и проблемы со зданиями школ.

Говоря о росте ВВП, Путин отметил, что к концу года он будет близок к 4%.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин намерен подготовить российскую экономику к войне. Об этом заявили эксперты, изучив новую Стратегию национальной безопасности РФ.

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