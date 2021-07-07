Один из пунктов новой Стратегии национальной безопасности РФ представляет собой прямое указание подготовить экономику страны к переходу на военные рельсы. При этом речь идет о подготовительных мероприятиях не только на федеральном, но и на региональном уровнях.

По мнению экспертов, вся новая Стратегия является руководством по подготовке к войне. В сравнении с прошлым таким документом, подписанным президентом РФ в 2016 году, она не предусматривает развития сфер образования и здравоохранения, полностью игнорирует необходимость решения некоторых социально-экономических проблем.

Если в прошлой Стратегии содержалось указание о мерах предотвращения вооруженных конфликтов, то в этой прямо заявляется о необходимости подготовить страну к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.