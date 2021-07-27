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Владимир Путин, лидер РФ, поблагодарил Виталия Лихачева, мэра Волгограда за осуществление городских мероприятий на самом высоком уровне.

В соответствующем указе, который был подписан лично Путиным, говорится, что Лихачев удостаивается благодарности от российского президента за внесение огромного вклада в подготовку и выполнение мероприятий, имеющих большую значимость для горожан. Его также похвалили за большие успехи в области строительства новых дорог и благоустройства города.

В СМИ отмечают, что наличие благодарности от главы государства не дает доступа к каким-либо льготам и не сопровождается поощрениями, однако данный факт указывается в личном деле чиновника. Ранее Лихачев заявил о желании принять участие в грядущих выборах депутатов Госдумы, несмотря на то, что его дочь уже много лет проживает в Британии.

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