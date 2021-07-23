читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай активно наращивает военную мощь и Соединенным Штатам нужно срочно что-то с этим делать, заявил вице-адмирал Рой Китченер, который командует надводными силами США. Его идея заключается в вооружении кораблей гиперзвуковыми боеприпасами, но пока есть проблема – они никак не завершат испытания и не поступят на флот.

Китченер предлагает использовать для испытаний многострадальные эсминцы Zumwalt, которым никак не найдут адекватное применение. Он считает, что эти корабли станут отличной испытательной платформой, раз уж со всем остальным у них ничего не получается.

Изначально эти эсминцы разрабатывались специально под проект создания рельсотрона, однако его испытания затянулись на много лет, а затем и вовсе прекратились, так как в следующем году эту программу окончательно закроют. Затем было решено установить на Zumwalt гиперзвуковые ракеты и применять корабли для ударов по береговым линиям потенциального противника. Но и эта идея осталась нереализованной, так как пусковые шахты корабля не отвечают по размеру разрабатываемым в США боеприпасам.

По словам Китченера, эсминцы вполне могут применяться как универсальные корабли. Они уже демонстрировали неплохое взаимодействие с БПЛА, а если их модернизировать под гиперзвуковые ракеты, то можно получить мощную базу для проведения испытаний и создания оружия, которое превзойдет китайские образцы.

Вам может понравиться

Назван главный плюс от сделки США и Германии по “Северному потоку-2”

Сделка по «Северному потоку-2», которую заключили Соединенные Штаты и Германия, наконец снимает неопределенность и дает возможность спокойно завершить реализацию проекта, заявил Дмитрий Маринченко, возглавляющий группу по сырьевым товарам и природным

Полковник ВСУ Жданов дал совет Зеленскому по защите от российских гиперзвуковых ракет “Циркон”

Украина должна немедленно приступить к разработке и созданию собственных систем противоракетной обороны, заявил киевский военный эксперт Олег Жданов. Отставной полковник ВСУ поясняет, что без современных комплексов ПРО Украина не сможет

Литовкин объяснил, почему Украина так рьяно критикует новейший российский истребитель Су-75 Checkmate

Украинские «эксперты» раскритиковали российский самолет сразу же после его представления на выставке МАКС-2021. Они написали, что проект истребителя «скопирован у двоечников» и украден у компании «Боинг». Которая со своим X-32
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июля – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 23 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июля – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 23 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 27 °C |