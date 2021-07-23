Китай активно наращивает военную мощь и Соединенным Штатам нужно срочно что-то с этим делать, заявил вице-адмирал Рой Китченер, который командует надводными силами США. Его идея заключается в вооружении кораблей гиперзвуковыми боеприпасами, но пока есть проблема – они никак не завершат испытания и не поступят на флот.

Китченер предлагает использовать для испытаний многострадальные эсминцы Zumwalt, которым никак не найдут адекватное применение. Он считает, что эти корабли станут отличной испытательной платформой, раз уж со всем остальным у них ничего не получается.

Изначально эти эсминцы разрабатывались специально под проект создания рельсотрона, однако его испытания затянулись на много лет, а затем и вовсе прекратились, так как в следующем году эту программу окончательно закроют. Затем было решено установить на Zumwalt гиперзвуковые ракеты и применять корабли для ударов по береговым линиям потенциального противника. Но и эта идея осталась нереализованной, так как пусковые шахты корабля не отвечают по размеру разрабатываемым в США боеприпасам.

По словам Китченера, эсминцы вполне могут применяться как универсальные корабли. Они уже демонстрировали неплохое взаимодействие с БПЛА, а если их модернизировать под гиперзвуковые ракеты, то можно получить мощную базу для проведения испытаний и создания оружия, которое превзойдет китайские образцы.