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С момента крушения малазийского «Боинга» над селом Грабово Донецкой области прошло ровно 7 лет. Несмотря на то, что у следственной группы уже есть 4 подозреваемых и ключевая версия, о завершении суда и оглашении виновных говорить пока очень рано.

Напомним, что в результате падения «Боинга», который летел по маршруту MH-17 из Амстердама в Куалу-Лумпур, погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа. В настоящий момент в следственную группу входят представители Малайзии и Украины, Бельгии, Нидерландов и Австралии. В качестве подозреваемых выступают украинский гражданин Леонид Харченко, а также экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин с двумя своими подчиненными – Олегом Пулатовым и Сергеем Дубинским.

Следственная группа придерживается версии, что подозреваемые использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук», который сперва привезли на Украину из России, а затем сразу вернули обратно. Однако доказательств этому как не было, так и нет. К примеру, если РФ сразу же представила все данные со своих радаров, которые могут пролить свет на ситуацию, то Украина этого не сделала. Она просто заявила, что радары «выключились» и сочла свою миссию выполненной.

Киев настаивает на вине России, однако как ситуация с радарами, так и ряд других деталей указывают на то, что виновницей крушения может оказаться Украина. Впрочем, явно заангажированный суд скрывает доказательства ее вины или просто не принимает их к рассмотрению.

Эксперт Ростислав Ищенко считает, что уже никто не узнает правду о падении «Боинга». Суд продолжит затягивать разбирательство, не желая признавать вину Украины.

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