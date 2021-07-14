Роман Вильфанд, научный сотрудник Гидрометцентра, отметил, что примерно через три десятилетия на территории РФ зимы будут мало чем отличаться от «европейских».

Согласно его словам, средняя температура в зимние месяцы может повыситься на 3-5 градусов через три десятка лет. Однако морозы при этом полностью не исчезнут. Синоптик напомнил, что Россия является северной страной, поэтому в случае похолодания оно окажется весьма серьезным. Правда, подобные погодные явления с каждым годом будут происходить все реже.

Метеоролог отметил, что по причине изменения климата зима во многих регионах России сократилась не менее чем на 7 дней, а лето, напротив, стало длиннее, как минимум, на один день. Вильфанд добавил, что эти изменения не приведут к полному отсутствию осени и весны даже через десятки лет.