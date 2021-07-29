Старые «самолеты судного дня» на базе Ил-80 уже не отвечают современным требованиям, рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. Именно поэтому было принято решение заменить их новыми, которые не только надежнее, но и отличаются инновационными решениями для связи и обработки информации.

Специалист напомнил, что новые самолеты строятся на базе Ил-96. Как связь, так и анализ получаемых данных будет осуществляться в них по цифровым, а не аналоговым технологиям. Благодаря этому они станут полноценным воздушным штабом на случай ядерной войны.

По словам Мураховского, передача данных будет осуществляться по надежно зашифрованным каналам связи. Кроме того, для самолетов разрабатывается уникальный искусственный интеллект, защищенная система навигации и многое другое. В свободном доступе сегодня можно найти лишь мелкие детали, все остальное засекречено и не подлежит разглашению.