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В России были изменены правила въезда в страну. Изменения начинают действовать с 7 июля.

Постановление об изменениях подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщается, согласно постановлению, все граждане, которые прибыли из-за границы, должны соблюдать обязательную самоизоляцию по месту жительства. Находиться на карантине они должны до тех пор, пока не будут готовы результаты теста на выявление коронавируса. Пройти лабораторное исследование необходимо в течение трёх дней после прибытия в страну.

Однако, согласно новому закону, от этой процедуры освобождаются две категории граждан. Речь идёт о тех людях, кто уже переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, а также тех, кто прошёл вакцинацию в течение года.

Ранее мы сообщали о том, что результаты ПЦР-теста понадобятся путешественникам, отправившимся на Камчатку. Без этой справки их не будут заселять в отелях и гостиницах.

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