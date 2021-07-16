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Великобритания продолжит наращивать оборонные инвестиции в свои наземные, воздушные и морские платформы, заявил Бен Уоллес, государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны.

«Мы придаем нашим силам военную мощь, необходимую для сдерживания противников в эту новую конкурентную эпоху, вкладывая большие средства в модернизацию наших боевых возможностей», – сказал глава британского оборонного ведомства.

В рамках своего продолжительного визита в Соединенные Штаты Уоллес ​​встретился с министром обороны США Ллойдом Остином III, где объявил, что в течение следующих четырех лет страна увеличит свой оборонный бюджет на 14 процентов, включая почти 120 миллиардов долларов на новые вооружения и средства их поддержки.

Для ВВС Соединенное Королевство закупает новые совместные истребители F-35, модернизированные боевые самолеты Typhoon, новые беспилотные системы, истребители нового поколения и беспилотные летательные аппараты, сказал Уоллес в своем выступлении в Американском институте предпринимательства. Он также отметил, что на суше страна вкладывает средства в мобильность, защиту и летальность наземных войск. Кроме того, Соединенное Королевство недавно создало новый полк рейнджеров для обучения, консультирования и работы вместе с союзниками в сложных условиях с высокой угрозой.

Британский министр обороны добавил, что в море флот Королевского флота увеличивается в размерах впервые со времен «холодной войны» за счет новых фрегатов и подводных лодок. По его словам, страна даже работает над разработкой совместной с Пентагоном общедоменной системы управления и контроля. Британия также создает «защитные кибернетические возможности мирового класса» и учредила постоянную службу Национальных киберсил, которая объединяет операторов из служб обороны и разведки. В космосе Соединенное Королевство укрепляет свои безопасные спутниковые сети и повышает осведомленность о космической сфере.

Эти шаги последовали за документом, который Великобритания назвала «комплексным обзором» своей политики в области безопасности, обороны, развития и внешней политики с точки зрения будущего оборонного потенциала в течение следующего десятилетия. Обзор, выпущенный в марте, преследует четыре главные цели: сохранение стратегического преимущества за счет науки и технологий; формирование открытого международного порядка будущего; укрепление безопасности и обороны дома и за рубежом; и повышение устойчивости дома и за рубежом, согласно правительству Великобритании.

По словам Уоллеса, Соединенное Королевство также увеличивает финансирование исследований и разработок. Таким образом, «мы сможем использовать инновации не только в текущих областях, таких как искусственный интеллект, гиперзвуковое оружие и оружие направленной энергии, но и начнем определять, где мы можем получить преимущества от технологий поколения за следующим», – сказал он.

Между тем, Уоллес заявил, что Великобритания хочет, чтобы ее вооруженные силы были более активными во всем мире. По его словам, страна хочет расширить свое присутствие в регионах, где растет стратегическая конкуренция, включая Крайний Север, Африку, Центральную и Южную Америку и Индо-Тихоокеанский регион. В настоящее время в этот регион направлена британская авианосная ударная группа, и Уоллес посетит театр боевых действий Индо-Тихоокеанского командования во время своей текущей поездки в США.

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