Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За несколько часов до инцидента с эсминцем «Дефендер» с американской авиабазы на Крите взлетел самолет-разведчик. В его задачи входила оценка действий российских войск в ответ на вторжение в территориальные воды Крыма, заявил политолог Николай Межевич.

Он также уверен, что США и их союзники по НАТО допустили серьезный просчет. Все же одного эсминца маловато для того, чтобы вызвать РФ на боевые действия в ответ – с «Дефендером» она управилась всего двумя сторожевиками и бомбардировщиком.

Информация о самолете-разведчике была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным. Сразу же после высказывания о нем, НАТО в несколько раз увеличил активность своих летательных аппаратов у Крымского полуострова.

Межевич считает, что действия эсминца были хорошо спланированной операцией, однако ошибка Соединенных Штатов свела ее результаты к нулю. Потому что они увидели только то, что Москва позволила им увидеть.

Вам может понравиться

NI спрогнозировал исход воздушного боя между Су-35 и Eurofighter Typhoon

Истребитель Eurofighter Typhoon в воздушном бою одолеет российский Су-35, считают военные эксперты американского издания The National Interest. Они заметили, что европейский самолет обладает высокими летными и боевыми характеристиками, что дает

Отставной капитан американских ВМС призвал Украину смело идти на войну с Россией

Отставной американский капитан первого ранга Гарри Табах сравнил российскую армию с автомобилем «Запорожец» и заявил, что против натовской «Теслы» ей не выстоять. Он также заявил, что Украина не должна бояться

Janes: Си Цзиньпин предостерег другие страны от попыток запугать Китай

1 июля Китай отмечает 100-летие со дня образования своей Коммунистической партии. В связи с этим событием глава республики Си Цзиньпин выступил с речью, в которой предостерег иностранные государства от попыток
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |