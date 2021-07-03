За несколько часов до инцидента с эсминцем «Дефендер» с американской авиабазы на Крите взлетел самолет-разведчик. В его задачи входила оценка действий российских войск в ответ на вторжение в территориальные воды Крыма, заявил политолог Николай Межевич.

Он также уверен, что США и их союзники по НАТО допустили серьезный просчет. Все же одного эсминца маловато для того, чтобы вызвать РФ на боевые действия в ответ – с «Дефендером» она управилась всего двумя сторожевиками и бомбардировщиком.

Информация о самолете-разведчике была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным. Сразу же после высказывания о нем, НАТО в несколько раз увеличил активность своих летательных аппаратов у Крымского полуострова.

Межевич считает, что действия эсминца были хорошо спланированной операцией, однако ошибка Соединенных Штатов свела ее результаты к нулю. Потому что они увидели только то, что Москва позволила им увидеть.