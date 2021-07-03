В Японии выразили беспокойство в связи с учениями ВМФ России, которые проводятся в районе Гавайских островов.

Как сообщается, замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма вспомнил о нападении японцев на базу США Перл-Харбор. Министр провёл аналогию между этой атакой и маневрами РФ. Он отметил, что не хотел напоминать об этом инциденте, который произошёл 70 лет назад, но считает, что к учениям России нужно относиться с осмотрительностью.

Накаяма понадеялся, что Россия будет проводить свои маневры без нарушения международного права. Он также считает, что США необходимо осуществлять политику сдерживания в отношении Китая, так как его учения скоординированы с российскими.

Недавно мы сообщали, что Япония направит наблюдателя на учения НАТО Sea Breeze. Он прибудет в регион 3 июля и проведёт на учениях неделю.