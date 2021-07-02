Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нобуо Киси, глава оборонного ведомства Японии, отметил, что на маневрах Sea Breeze, в которых участвуют страны Североатлантического альянса и Украина, будет присутствовать японский наблюдатель.

Согласно его заявлению, в Киеве разделяют главные ценности Токио, которые заключаются в соблюдении демократии и свободы человека. Он добавил, что прибытие японского наблюдателя в Черное море можно считать значимым событием в отношении двух стран. Речь идет о капитане 1-го ранга ВМС Японии. Указывается, что он прибудет в регион 3 июля и покинет его через 7 дней.

В СМИ напоминают, что учения начались 28 июня. Согласно информации, опубликованной Пентагоном, в них принимают участие более тридцати стран мира, которые привлекли к ним 5 000 военнослужащих, 32 боевых корабля и 40 единиц боевой авиации.

Вам может понравиться

Дмитрий Песков считает, что инцидент с Чехией трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с Чехией. Отношения между Россией и Чехией сильно испортились в апреле, после обвинения российских разведчиков в том, что они имеют отношение к взрывам
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина в адрес НАТО

Игорь Коротченко, военный эксперт, считает недавний комментарий Владимира Путина, российского лидера, о происшествии с британским эсминцем, предупреждением для Североатлантического альянса. Ранее глава российского государства отметил, что появление корабля британских ВМС

В Финляндии заявили о суете в Кремле после слов Путина о преемнике

Финское издание Ilta-Sanomat рассказало о «суматохе» в Кремле, которая началась после заявления Путина о преемнике. Как сообщается, во время прямой линии с Путиным был задан вопрос о преемнике. Этот вопрос,
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июля – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 2 июля – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июля – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 2 июля – ясно, до 31 °C | Подольск: погода, 2 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 2 июля – ясно, до 30 °C |