Нобуо Киси, глава оборонного ведомства Японии, отметил, что на маневрах Sea Breeze, в которых участвуют страны Североатлантического альянса и Украина, будет присутствовать японский наблюдатель.

Согласно его заявлению, в Киеве разделяют главные ценности Токио, которые заключаются в соблюдении демократии и свободы человека. Он добавил, что прибытие японского наблюдателя в Черное море можно считать значимым событием в отношении двух стран. Речь идет о капитане 1-го ранга ВМС Японии. Указывается, что он прибудет в регион 3 июля и покинет его через 7 дней.

В СМИ напоминают, что учения начались 28 июня. Согласно информации, опубликованной Пентагоном, в них принимают участие более тридцати стран мира, которые привлекли к ним 5 000 военнослужащих, 32 боевых корабля и 40 единиц боевой авиации.