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В Японии считают Россию главным врагом. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на Jiji Press.

Как отмечается, врагом Россию назвал министр обороны Японии Нобуо Киси. Он указал на то, что Россия стала наращивать военную активность на Дальнем Востоке и на северных островах, примыкающих к Японии. Это японцев весьма беспокоит.

Кроме того, в этом регионе регулярно проводятся различные учения России. Так, за последние полгода Россия устроила такие манёвры в этом регионе три раза. Также японский министр указал на то, что Россия начинает всё чаще проводить полёты вокруг Японии. По словам Нобуо Киси, ранее они основное внимание уделяли юго-западному направлению, а теперь же должны думать и о северном направлении.

Японские пользователи Сети в комментариях указали, что нужно разорвать дипломатические отношения с Россией и Китаем, закрыть русское посольство, и также китайское, если Китай не одумается по поводу островов Сенкаку. Кроме того, было заявлено, что Японии необходимо ядерное оружие.

Недавно в Японии выразили возмущение из-за комментария российского МИД касательно протеста Токио. В свою очередь, Токио выразил протест из-за того, что Россия проводит на Курилах военные маневры.

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