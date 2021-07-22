Испытания российского танка-амфибии «Спрут-СДМ1» заставили Великобританию сильно испугаться. Причем не за себя, а за Украину, солидарность с которой в последние месяцы Соединенное Королевство демонстрирует буквально на каждом шагу.

На испытания, проводимые в Черноморском регионе, обратило внимание британское издание The Mirror. В публикации, появившейся в этом таблоиде, говорится, что с помощью «Спрута» Россия намерена держать Украину «на мушке». Так, в любой момент она сможет организовать атаку на побережье соседней страны прямо с воды.

На это указывают, по мнению британских журналистов, технические характеристики амфибии. Она способна перемещаться по шоссе на скорости более 70 километров в час, а также делать 7 узлов при движении по воде. Кроме того, танк еще и вооружен. На испытаниях он проводил стрельбы из 125-миллиметровой пушки и 7,62-мм пулемета, причем делал это чрезвычайно успешно.

Автор публикации также отмечает, что Россия неустанно расширяет свой парк боевой техники. При этом она не создает все подряд без разбору, а создает только те виды вооружений, которые отвечают стоящим перед ней вызовам. К примеру, все тот же «Спрут» скорее всего будет использован не только против Украины. РФ отправит эти амфибии в Африку и на Ближний Восток, где ее влияние постоянно растет.