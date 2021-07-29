Салих Йылмаз, профессор из Турции, рассказал, почему турецкие власти никогда не станут признавать Крымский полуостров территорией России.

Согласно его словам, данное политическое решение невозможно принять по той простой причине, что в Турции проживает большое количество крымских татар. Дело в том, что если этот регион будет признан российским, то глава турецкого государства и его партия могут значительно ухудшить свои позиции на следующих выборах, так как лишатся немалого числа голосов.

Специалист также заявил, что не очень корректно проводить сравнение ситуаций, сложившихся вокруг Крыма и Северного Кипра. Их можно было бы сопоставлять в том случае, если бы крымчане заявили о своей независимости от Украины и при этом не стали бы присоединяться к Российской Федерации.