читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Муниципалитет Тель-Авива изобрел способ бороться с собачниками, которые не убирают кал после своих животных, а оставляют его на улицах. Власти города вполне можно понять – из-за безответственных владельцев собак городским службам приходится каждый месяц выводить почти полтонны экскрементов.

Издание The Jerusalem Post рассказывает, что теперь в процессе выдачи лицензии на владение собакой соответствующие инстанции будут брать образец ДНК животного. Это даст возможность идентифицировать тех собачников, которые не убирают экскременты, и присылать им квитанции на уплату штрафа.

Власти города полагают, что такой подход поможет наконец решить проблему, на которую давно жалуются очень многие жители Тель-Авива. Другие способы, такие как создание «зеленого патруля», специальных мест для выгула собак, а также пунктов сбора пакетов для экскрементов, не уменьшили, а наоборот увеличили количество ежемесячно вывозимого кала.

Вам может понравиться

Российский политолог Михеев призвал ввести санкции против всех участников форума “Крымской платформы”

На форуме «Крымской платформы», который в ближайшее время пройдет в Киеве, будут обсуждаться вопросы разделения России. Поэтому все участники мероприятия должны быть предупреждены о введении против них санкций российской стороной.

Ростех опубликовал первую фотографию однодвигательного конкурента американского F-35

Госкорпорация «Ростех» продолжает возбуждать интерес Запада к новейшему самолету, который должен быть представлен 20 июля на выставке МАКС-2021. На этот раз она разместила в социальной сети Facebook фотографию этого истребителя.

Никто не боится Джо Байдена: Норвежцы выбирали самых “страшных” глав государств

38 процентов жителей Норвегии больше всего на свете боятся… президента РФ Владимира Путина. Именно такой результат был получен в ходе опроса, проводимого аналитической компанией Ipsos по заказу издания Dagbladet. Российский
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 18 июля – ясно, до 34 °C |