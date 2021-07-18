Муниципалитет Тель-Авива изобрел способ бороться с собачниками, которые не убирают кал после своих животных, а оставляют его на улицах. Власти города вполне можно понять – из-за безответственных владельцев собак городским службам приходится каждый месяц выводить почти полтонны экскрементов.

Издание The Jerusalem Post рассказывает, что теперь в процессе выдачи лицензии на владение собакой соответствующие инстанции будут брать образец ДНК животного. Это даст возможность идентифицировать тех собачников, которые не убирают экскременты, и присылать им квитанции на уплату штрафа.

Власти города полагают, что такой подход поможет наконец решить проблему, на которую давно жалуются очень многие жители Тель-Авива. Другие способы, такие как создание «зеленого патруля», специальных мест для выгула собак, а также пунктов сбора пакетов для экскрементов, не уменьшили, а наоборот увеличили количество ежемесячно вывозимого кала.