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Федерация американских учёных заявила, что Китай строит поблизости от границы с Россией шахтные пусковые установки.

Согласно заявлению экспертов, только в регионе Синьцзян хватает места для того, чтобы разместить 110 шахтных установок. Указывается, что также работы проводятся и в Юймэне. В общей сложности Китай строит около 250 шахтных пусковых установок. Также сообщается, что Китай, предположительно, имеет 350 носителей ядерного оружия.

В итоге, к тому моменту, когда все шахтные установки будут построены, Китай будет владеть примерно 600 ядерными ракетами. Примерно столько ракет есть у России или США, и это обстоятельство весьма беспокоит американских военных, которые считают, что угроза со стороны Китая направлена против всего мира. Впрочем, многие пользователи Сети, в том числе и американские, заявили, что ядерные ракеты Китая направлены только на США, а не на весь мир.

Ранее мы сообщали, что в США собираются «ограничить ядерный потенциал» России и Китая. Об этом заявила новый замглавы Госдепартамента Бонни Дженкинс.

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