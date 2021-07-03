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В Чёрном море может произойти самая напряжённая битва за господство и влияние за всю современную историю. Так заявили авторы портала 19fortyfive.

По мнению авторов статьи, на это указывают слишком активные действия России, Турции и США. Так, было указано, что Америка не может допустить укрепления сил своих противников. Кроме того, Китай в последнее время демонстрирует увеличение интереса к данному региону. На данный момент напрямую конкурировать с Турцией Китай не собирается, но их интересы уже сталкиваются на Балканах.

Страны Евросоюза также обеспокоены ситуацией на Чёрном море, так как здесь проходят весьма важные инфраструктуры, такие как энергетические и кибернетические связи, которые имеют значение для всех стран региона, в том числе и стран ЕС.

По мнению автором статьи, мир в Черноморском регионе зависит от решений, которые подразумевают ответственную дипломатию, безопасность и экономическое развитие.

Недавно военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об уловке НАТО на учениях в Чёрном море. По его словам, при помощи этой уловки НАТО сможет за три дня привести свои войска в полную боевую готовность.

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