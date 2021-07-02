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На прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал, что в апреле дал приказ отвести войска от границ, чтобы не пугать соседние государства. Однако Североатлантический альянс воспользовался этим и привел в регион свои войска.

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал это заявление главы государства. Он отметил, что Североатлантический альянс проводит крупные учения, которые скрывают за собой передачу новейших видов вооружений Украине. Кроме того, в рамках этих маневров, Киев и силы НАТО отрабатывают высадку десанта в Херсонской области, что больше похоже на тренировку вторжения в Крым.

Ситуацию с передачей оружия США объясняют тем, что не хотят тратить крупные средства на его транспортировку. Однако на самом деле это уловка, позволяющая буквально за трое суток привести в полную боевую готовность натовские войска. Достаточно перебросить расчеты к уже развернутому оружию.

Кнутов также отметил, что Украина, которую не особо хотят брать в НАТО, придумала путь обхода процедуры вступления. Она заключает договора с Великобританией, США, Польшей о размещении на своей территории военных баз. Это дает ей возможность пользоваться всеми преимуществами Альянса даже без вступления в него.

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