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Россия совсем запутала Соединенные Штаты своими трюками с дронами-невидимками С-70 «Охотник». Противоречивые новости, которые появляются в прессе, сбивают американских экспертов с толку, пишет издание The National Interest.

Они приводят в пример публикацию о разработке первого в мире двухместного истребителя пятого поколения Су-57. В ней указывается, что самолет создается для управления беспилотными аппаратами «Охотник». В ответ на это у США сразу же возникли вопросы. Экспертов интересует, планировалась ли заранее разработка двухместной версии либо же ее пришлось строить, так как одноместный истребитель не способен справиться с БПЛА.

Также специалисты предположили, что двухместный истребитель может применять для управления целым роем дронов, а с 1-2 беспилотниками вполне управится классический вариант Су-57. Но практически сразу российские СМИ снова запутали американцев.

В новой публикации о двухместной версии самолета вообще не упоминаются беспилотники. Зато говорится, что она разрабатывается для обучения летчиков. Причем ориентирован этот истребитель будет на международный рынок.

Совершенно запутавшиеся эксперты выдвинули версию, что РФ построит сразу два двухместных Су-57, один из которых будет управлять дронами, а второй пойдет на продажу за рубеж. На этом они перестали строить предположения и решили дождаться появления самолетов.

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