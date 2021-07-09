Заход в Черное море испанского патрульного корвета Rayo спровоцировал «странную реакцию» России, пишет американское издание The National Interest. Автор поясняет, что РФ объявила экипажу корабля, что намерена отслеживать все его действия, и предостерегла от попыток повторять провокации эсминца ВВС Великобритании «Дефендер».

В этом бы не было ничего странного, пишет эксперт, если бы в настоящий момент в Черном море не находилось еще 30 кораблей. Но почему-то РФ выбрала именно Rayo, чтобы предупредить о слежении.

То же самое произошло и с фрегатом ВМС Италии Virginio Fasan. По какому принципу Россия выбрала именно эти два корабля, понять не представляется возможным. По мнению экспертов, ни фрегат, ни испанский корвет, который задействуется разве что для сопровождения других боевых кораблей и оказания поддержки, не представляют особой опасности для РФ.

8 июля такое же предупреждение получил и транспортно-десантный американский корабль Yuma, вошедший в Черное море. Он прибыл «участвовать в совместных операциях НАТО», но в каких именно, пока неизвестно.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявил, что выбор кораблей для отслеживания загадочен, непонятен и точно известен только российскому командованию.