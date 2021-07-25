читать 3 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новая платформа, которая составит основную часть будущих бомбардировщиков ВВС США, появится не скоро. Но, как пишет Warrior Maven, на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии уже довольно давно ведутся испытания и подготовка первых испытательных полетов как минимум двух построенных B-21. Программа ВВС и Northrop Grumman продвигается «лучше, чем ожидалось», вдохновив военное руководство и членов Конгресса не только на ускорение доставки и производства нового бомбардировщика, но и на серьезное увеличение их запланированного количества.

Высшее руководство ВВС США уже много лет выражает серьезную озабоченность по поводу огромного «дефицита бомбардировщиков» в вооруженных силах, что подвергает США опасности. «Нам нужно в северном полушарии не менее 220 бомбардировщиков», – заявил на симпозиуме Ассоциации ВВС командующий Глобальным ударным командованием ВВС генерал Тим Рэй.

«Насколько сможет российский ПАК ДА или китайский H-20 составить конкуренцию американскому B-21? На эти вопросы в настоящий момент нет ответа, но все же, похоже, есть некоторые сходства конструкций, в том числе с американскими B-2», – отмечает в Warrior Maven известный в США военный эксперт Крис Осборн.

Ожидается, что первый прототип нового российского бомбардировщика-невидимки ПАК ДА будет завершен в текущем году, и эта давно ожидаемая разработка приведет к появлению дополнительных прототипов и испытаниям в течение следующих нескольких лет. Такие временные рамки, если они будут выдержаны, совпадают с появлением американского B-21.

«Если посмотреть на заднюю часть B-21 и PAK DA на доступных изображениях, можно увидеть некоторые потенциальные сходства в дизайне, поскольку ни у одной из моделей нет ничего, что выглядело бы как выступающий внешний выхлоп или видимая область, из которой может рассеиваться тепло. Один или оба из этих бомбардировщиков-невидимок были спроектированы с какой-либо технологией охлаждения или системой управления выхлопом для управления тепловой сигнатурой.

“Оба этих самолета, похоже, планируют запускать крылатые ракеты воздушного базирования, вооружение которых явно обеспечивает более широкий спектр вариантов атаки”, – отмечает Осборн.

В то же время он назвал китайский бомбардировщик-невидимку H-20 «прямым подражателем B-2», что уже вызвало возмущенные отклики в СМИ КНР. По мнению американского эксперта, H-20 «представит США совершенно новую сферу угроз, поскольку он еще больше укрепит ядерную триаду Китая и значительно расширит дальность его ядерной атаки, включив в нее основные части континентальной части США».

Как заявлено в КНР, H-20 имеет дальность полета до 7500 миль [12000 км], что позволяет при вылете из материкового Китая достичь целей над США без необходимости дозаправки. Это существенный фактор, поскольку самолеты-заправщики, безусловно, могут помочь выявить положение или присутствие бомбардировщика-невидимки. Согласно South China Morning Post со ссылкой на отчет лондонского Королевского института по исследованиям в области обороны и безопасности, «современный H-20 может нести вооружение массой до 45 тонн и имеет возможность летать на большие расстояния без дозаправки в воздухе».

В Докладе Пентагона о военной мощи Китая за 2019 год указывается, что новый H-20, вероятно, будет иметь дальность «не менее 8 500 км» и «использовать как обычное, так и ядерное оружие».

Хотя точный состав его скрытных свойств или технологий снижения радиолокационной сигнатуры неизвестны, доступные фотографии и визуализации показывают самолет, который во многих отношениях неотличим от американского B-2. Он имеет такой же закругленный верхний фюзеляж, комбинированный корпус крыла, изогнутые верхние воздухозаборники и практически не имеет вертикальных структур. Это дает достаточное количество свидетельств, доступных даже невооруженному глазу, чтобы продемонстрировать явный маневр Китая по «подражанию».

Warrior Maven делает стандартное для США заключение: американская платформа B-21 лучше, поскольку «содержит стелс-технологии нового поколения и способна атаковать любую цель в мире в любое время», хотя большая часть подробностей остается в секрете. По мнению издания, пока нет доступных доказательств того, что новый B-21 будет иметь какие-либо трудности против самых передовых средств ПВО, включая российские С-400 и С-500. Споры в этом вопросе, вероятно, будут продолжаться в течение многих лет, по крайней мере, до тех пор, пока о B-21 не станет известно гораздо больше.

Вам может понравиться

В Совфеде министру оборону Польши порекомендовали прочесть басню Крылова

Владимир Джабаров, сенатор из РФ, порекомендовал Мариушу Блащаку, главе оборонного ведомства Польши, почитать басню «Слон и Моська», написанную Иваном Крыловом. Ранее руководитель польского Минобороны сообщил о необходимости развертывания танков Abrams,

NI: Единственный авианосец России станет реальной угрозой, но «ограниченного масштаба»

Сможет ли единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» снова выйти в открытые воды, готовый к бою и массированным высокоскоростным воздушным атакам? По мнению военного эксперта Криса Осборна, редактора The National Interest

Министр финансов США предупредила конгрессменов об угрозе дефолта

Джанет Йеллен, глава американского Минфина, решила предупредить Конгресс, что в стране может произойти дефолт, который нанесет огромный вред экономике государства. Согласно ее заявлениям, этот негативный сценарий станет реальностью, если не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 июля – небольшая облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 25 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 июля – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 июля – переменная облачность, до 29 °C | Королев: погода, 25 июля – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 25 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 25 июля – пасмурно, до 27 °C |