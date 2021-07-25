Новая платформа, которая составит основную часть будущих бомбардировщиков ВВС США, появится не скоро. Но, как пишет Warrior Maven, на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии уже довольно давно ведутся испытания и подготовка первых испытательных полетов как минимум двух построенных B-21. Программа ВВС и Northrop Grumman продвигается «лучше, чем ожидалось», вдохновив военное руководство и членов Конгресса не только на ускорение доставки и производства нового бомбардировщика, но и на серьезное увеличение их запланированного количества.

Высшее руководство ВВС США уже много лет выражает серьезную озабоченность по поводу огромного «дефицита бомбардировщиков» в вооруженных силах, что подвергает США опасности. «Нам нужно в северном полушарии не менее 220 бомбардировщиков», – заявил на симпозиуме Ассоциации ВВС командующий Глобальным ударным командованием ВВС генерал Тим Рэй.

«Насколько сможет российский ПАК ДА или китайский H-20 составить конкуренцию американскому B-21? На эти вопросы в настоящий момент нет ответа, но все же, похоже, есть некоторые сходства конструкций, в том числе с американскими B-2», – отмечает в Warrior Maven известный в США военный эксперт Крис Осборн.

Ожидается, что первый прототип нового российского бомбардировщика-невидимки ПАК ДА будет завершен в текущем году, и эта давно ожидаемая разработка приведет к появлению дополнительных прототипов и испытаниям в течение следующих нескольких лет. Такие временные рамки, если они будут выдержаны, совпадают с появлением американского B-21.

«Если посмотреть на заднюю часть B-21 и PAK DA на доступных изображениях, можно увидеть некоторые потенциальные сходства в дизайне, поскольку ни у одной из моделей нет ничего, что выглядело бы как выступающий внешний выхлоп или видимая область, из которой может рассеиваться тепло. Один или оба из этих бомбардировщиков-невидимок были спроектированы с какой-либо технологией охлаждения или системой управления выхлопом для управления тепловой сигнатурой.

“Оба этих самолета, похоже, планируют запускать крылатые ракеты воздушного базирования, вооружение которых явно обеспечивает более широкий спектр вариантов атаки”, – отмечает Осборн.

В то же время он назвал китайский бомбардировщик-невидимку H-20 «прямым подражателем B-2», что уже вызвало возмущенные отклики в СМИ КНР. По мнению американского эксперта, H-20 «представит США совершенно новую сферу угроз, поскольку он еще больше укрепит ядерную триаду Китая и значительно расширит дальность его ядерной атаки, включив в нее основные части континентальной части США».

Как заявлено в КНР, H-20 имеет дальность полета до 7500 миль [12000 км], что позволяет при вылете из материкового Китая достичь целей над США без необходимости дозаправки. Это существенный фактор, поскольку самолеты-заправщики, безусловно, могут помочь выявить положение или присутствие бомбардировщика-невидимки. Согласно South China Morning Post со ссылкой на отчет лондонского Королевского института по исследованиям в области обороны и безопасности, «современный H-20 может нести вооружение массой до 45 тонн и имеет возможность летать на большие расстояния без дозаправки в воздухе».

В Докладе Пентагона о военной мощи Китая за 2019 год указывается, что новый H-20, вероятно, будет иметь дальность «не менее 8 500 км» и «использовать как обычное, так и ядерное оружие».

Хотя точный состав его скрытных свойств или технологий снижения радиолокационной сигнатуры неизвестны, доступные фотографии и визуализации показывают самолет, который во многих отношениях неотличим от американского B-2. Он имеет такой же закругленный верхний фюзеляж, комбинированный корпус крыла, изогнутые верхние воздухозаборники и практически не имеет вертикальных структур. Это дает достаточное количество свидетельств, доступных даже невооруженному глазу, чтобы продемонстрировать явный маневр Китая по «подражанию».

Warrior Maven делает стандартное для США заключение: американская платформа B-21 лучше, поскольку «содержит стелс-технологии нового поколения и способна атаковать любую цель в мире в любое время», хотя большая часть подробностей остается в секрете. По мнению издания, пока нет доступных доказательств того, что новый B-21 будет иметь какие-либо трудности против самых передовых средств ПВО, включая российские С-400 и С-500. Споры в этом вопросе, вероятно, будут продолжаться в течение многих лет, по крайней мере, до тех пор, пока о B-21 не станет известно гораздо больше.