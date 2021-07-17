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Администрация Байдена собирается расследовать причины появления у служащих американского посольства в Вене “Гаванского синдрома”.

Как сообщается, с начала срока президента Джо Байдена у нескольких десятков сотрудников посольства США, которое находится в Австрии, был выявлен так называемый «Гаванский синдром» – головные боли, головокружения, и прочие симптомы, характерные для сотрясения мозга.

Вена является вторым по количеству случаев очагом подобного недомогания. Больше всего таких случаев было выявлено в Гаване.

Причины проявления таких симптомов неизвестны, и, как сообщает госдепартамент США, на данный момент нельзя говорить о причастности к данным инцидентам иностранных субъектов. Хотя время от времени в этом обвиняют Россию.

В настоящее время проводится активное расследование.

Недавно мы сообщали о том, что Австрия разрешила въезд россиянам, которые поставили прививку от коронавируса. Однако не исключается принятие повторных мер ограничения.

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  • Анна
  • 16.07.2021
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