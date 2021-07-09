О российском ядерном беспилотнике «Посейдон» сказано уже немало. Его называют торпедой, которая способна провоцировать радиоактивный шторм и уничтожать целые мегаполисы, расположенные на берегу океана. Но американский профессор Стив Феттер считает, что Россия создала его совсем не для этого.

Вернее, беспилотник действительно способен смывать в море большие города и заражать округу на многие столетия. Однако РФ не будет использовать его в наступательных целях или применять в качестве альтернативы ядерному оружию. Она создала «Посейдон» для страховки на случай неудачного исхода радиоактивной войны.

Феттер напоминает, что в последние годы один за одним разрываются договора, которые ограничивают количество ядерных ракет. Это ставит Россию в невыгодное положение. Кроме того, Соединенные Штаты все время разрабатывают все новые и новые системы ПРО, которые способны перехватывать ракеты потенциального противника.

В таких условиях принцип, по которому первую страну, задействующую ядерное оружие, обязательно настигает возмездие, теряет свою актуальность. Все более возможным становится вариант, при котором, к примеру, США сможет нанести удар по РФ, а затем перехватит все ее ракеты и избежит «наказания».

Именно на такой случай Россия и разработала страховку в виде «Посейдона». Даже если ее ядерный арсенал будет полностью уничтожен, подводные беспилотники медленно, но уверенно достигнут цели и устроят Соединенным Штатам настоящий ад на земле. То есть, «торпеда судного дня» полностью отвечает этому названию и является для России гарантией взаимного уничтожения.