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«Шахматная» презентация новейшего российского одномоторного истребителя от Объединенной авиастроительной компании привлекла к себе внимание экспертов со всего света. Они даже назвали этот самолет Checkmate («Шах и мат»), пишет автор издания Forbes Дэвид Акс.

Он также комментирует заявление Сэмюэля Бендетта, представляющего Центр новой американской безопасности о хороших перспективах истребителя на международном рынке вооружений.

Акс напоминает, что эксперт пророчит самолету большое экспортное будущее, так как все страны, предпочитающие российские разработки, моментально выстроятся в очередь за ним. Сам автор публикации не разделяет столь оптимистичные взгляды.

По его мнению, сейчас рынок самолетов-невидимок практически полностью занят американским F-35. В качестве альтернативы имеется южнокорейский истребитель KF-21. И пока эти два варианта устраивают абсолютно всех. Акс привел пример с китайским J-31, который создавался специально для вывода на мировой рынок. За 9 лет продать хотя бы один самолет Пекину не удалось. Та же судьба может ожидать и российский Checkmate.

Эксперт, публикация которого представлена порталом «ПолитРоссия», отмечает, что проблемы никакой нет – Россия вполне сможет использовать новые самолеты для усиления своих ВКС. Истребители отлично дополнят более тяжелые двухмоторные Су-57 и позволят гораздо быстрее укомплектовать военно-воздушные силы новой техникой.

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