По мнению военных экспертов США, испытания российских гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» подошли к завершающей фазе и уже в следующем году их намечено ввести в состав вооружения надводных кораблей военно-морского флота России. Военно-политическое руководство России, включая президента Владимира Путина, считает, что такое оружие может изменить правила игры в военной модернизации России. Об этом сообщает отчет Eurasia Daily Monitor от Jamestown Foundation. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Издание уточняет, что «Циркон» имеет максимальную дальность полета 1000 км и может развивать скорость до 9 Маха. Это маневренная крылатая гиперзвуковая крылатая ракета. На этапе разгона твердотопливные двигатели разгоняют ее до порога гиперзвуковых скоростей, а двигатель второй ступени на жидком топливе (так называемый «десилин») позволяет развить максимальную скорость.

На сегодняшний день большинство испытаний «Цирконов» включало пуски по неподвижным наземным целям. Дальность этих испытаний варьировалась от 350 до 450 км. Отмечен только один испытательный пуск, поразивший цель в море, но похоже, что Минобороны России полностью уверено в противокорабельных возможностях ракеты. После ввода в строй 3М22 «Циркон» значительно повысит точность, сделав ударные возможности ВМФ с упором на гиперзвуковую скорость как средство преодоления противовоздушной и военно-морской обороны государств-противников.

В июле Северный флот России провел очередное успешное испытание «Циркона». Испытательный пуск был произведен в Белом море по неподвижной наземной цели на дальности 350 километров. После этого запуска Москва планирует размещать «Циркон» на борту надводных кораблей и подлодок, наземная версия комплекса также находится в стадии разработки.

Хотя фрегат «Адмирал Горшков» стал предпочтительным выбором для испытательных пусков «Циркона», когда эти комплексы поступят на вооружение ВМФ, министерство обороны России планирует разместить их на борту фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко», который должен начать ходовые испытания весной 2022 года. В целом фрегаты проекта 22350 должны стать первыми носителями нового 3М22 «Циркон» вплоть до закупки подводных версий.

Что касается вероятных подводных лодок-носителей «Цирконов», скорее всего, первыми в этом станут атомные субмарины проекта 885М «Ясень-М». Источники, близкие к российскому военно-промышленному комплексу, чаще всего называют эту подлодку первой платформой «Циркона» наряду с подводными лодками нового класса «Лайка» («Хаски»).

В последние несколько лет Москва активизировала и поставила в приоритет разработку таких систем, способных легко преодолеть любую иностранную систему ПВО. Это также является частью более широкой инициативы по повышению точности нанесения ударов, одновременно добавляя еще один элемент к общему стратегическому сдерживанию.