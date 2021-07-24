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В американском информагентстве Forbes отметили, что истребитель Су-75, разрабатываемый в РФ, может выполнять функцию перехватчика, поэтому его основными противниками станут F-22 и F-35 ВВС США.

Автор материала Том Купер сомневается в том, что РФ удастся самостоятельно создать данный самолет, поэтому без зарубежных инвестиций его, скорее всего, не построят. Эксперт добавил, что пока что Checkmate представляет собой «кота в мешке», так как он еще ни разу не поднимался в воздух, поэтому его характеристики не проверены.

При этом специалист похвалил необычную конструкцию боевой машины. К примеру, ее большое крыло позволит ей подниматься на огромную высоту, а оперение в форме буквы «V» снизит радиолокационную заметность. Учитывая данные качества, по словам Купера, основными соперниками Су-75 станут американские F-35 и F-22.

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