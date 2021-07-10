В Соединенных Штатах подошел к завершению ремонт подводной лодки класса «Огайо» USS Tennessee, которую называют «самым разрушительным оружием на планете». Эта субмарина, вооруженная баллистическими ракетами, служит американскому флоту уже три десятилетия.

Авторы издания The Drive пишут, что лодку не только починили, но и модернизировали. Так, капитальному ремонту подвергли систему высокого давления, вентиляционные клапаны и другие компоненты. Кроме того, специалисты обновили двигатель, сделав его еще более надежным и мощным, усовершенствовали гидролокатор и систему управления, провели модернизацию торпедного аппарата.

Эксперты обратили внимание на странные выпуклости на обеих сторонах лодки по всей ее длине. На других субмаринах этого класса подобные элементы отсутствуют, поэтому предполагается, что это могут быть фланговые или конформные гидроакустические системы, которых ранее не было на подводных лодках «Огайо».

По мнению авторов, инженеры усовершенствовали субмарину, чтобы она могла исправно прослужить до 2030 года, когда на вооружение будет принята первая ПЛАРБ с межконтинентальными баллистическими ракетами Columbia.