Россия официально представила прототип нового истребителя-невидимки, при этом президент Владимир Путин отметил авиационную промышленность своей страны и разработку новых конкурентоспособных конструкций самолетов. Новинку представила компания «Сухой» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. До презентации самолет находился в ангаре с надписью «Checkmate» на английском языке, что пока и служит названием нового российского одномоторного истребителя в зарубежных СМИ.

В США особый интерес к истребителю Checkmate связывается с тем, что российские официальные лица через СМИ заявляли о нем как способном составить конкуренцию американскому массовому истребителю пятого поколения F-35 Lightning II. Associated Press указало в своем сообщении заявленные производителем характеристики нового малозаметного истребителя, представленного как легкий самолет пятого поколения, согласно которым он имеет максимальную скорость около 2 Маха, дальность полета около 1800 миль [2900 км] и грузоподъемность около 16000 фунтов [7250 кг] – все эти показатели выше, чем у F-35.

Утверждается, что планер способен выдержать нагрузки до 8g, что лишь немного меньше, чем 9g у тяжелого истребителя Су-35С Flanker. В The Drive считают: это может отражать тот факт, что конструкция ориентирована больше на малозаметные характеристики и дальность полета, чем на маневренность. В макете пилотской кабины Checkmate отмечены «один большой дисплей, доминирующий над панелью управления, плюс небольшой дисплей над ним, а также стандартный центральный джойстик».

По словам производителя, конструкция может быть изменена с одноместного самолета на двухместный самолет или настроена для беспилотных операций. Издание The Drive особо отметило беспилотные возможности, считая, что ВВС России предпочтет для себя именно этот вариант, а не пилотируемый истребитель.

В оценках малозаметности Checkmate американские военные издания разошлись: The Drive со ссылками на твиты популярных экспертов отмечает, что внимание российских разработчиков сосредоточилось на уменьшении заметности лобовой полусферы, а не на скрытности во всех аспектах, «хотя конечный результат, вероятно, ближе к Су-57». Специальный обозреватель для The National Interest Тревор Филсет, напротив, раскритиковал конструктивное решение форм воздухозаборника, размещенного спереди под кабиной пилота, как «значительно увеличивающего поперечное сечение радара». По его мнению, аналогичный вариант в Eurofighter Typhoon четвертого поколения был даже более удачным.

В целом же СМИ США отмечают преимущественно экспортную ориентацию нового российского одномоторного истребителя-невидимки. По их мнению, минимальные затраты на обеспечение малозаметности помогают снизить цену, хотя предварительно объявленная главой Ростеха стоимость Checkmate в «25-30 миллионов долларов» признана «чрезмерно оптимистичной».

Самолет был разработан компанией «Сухой», входящей в Ростех, по программе легких тактических истребителей. Ожидается, что первый полет он совершит в 2023 году, а ввод в строй начнется в 2026 году. Российские официальные лица, как сообщает AP, выразили желание экспортировать Checkmate и заявили, что иностранные покупатели уже проявили интерес. Вице-премьер правительства России Юрий Борисов сказал, что текущий рыночный спрос на новый истребитель оценивается примерно в 300 машин, причем самолет в основном предполагается продавать «в Африку, Индию и Вьетнам».