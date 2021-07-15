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На майских учениях Defender Europe 2021 войска НАТО выявляли российские защитные зоны в акватории Черного и Балтийского морей, а также находили способы их преодоления, уверен замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

Он отметил, что учения проводились для достижения конкретных целей. Помимо разведки, они позволили отработать переброску крупных сил армии США на территорию Европы. Кроме того, они тренировались развертыванию и использованию межвидовых войсковых группировок.

Напомним, что после учений «Защитник Европы» НАТО провел в Черном море маневры «Морской бриз-2021», в которых продемонстрировал стремление захватить акваторию под свой контроль. После завершения Sea Breeze несколько натовских кораблей остались в Черноморском регионе и отправились проводить маневры в Болгарии.

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