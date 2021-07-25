В Сочи вновь разрешено купаться на всех пляжах курорта. Об этом сообщает администрация города на своём сайте.

Как отмечается, пляжи были закрыты ещё в четверг из-за штормового предупреждения. В этот день начались дожди, которые продолжались всю пятницу. Затем, несмотря на то, что штормовое предупреждение было снято, пляжи оставались закрытыми.

25 июля было заявлено, что все пляжи, а их более 180, вновь доступны для посещения. С пляжных территорий был убран весь мусор и остатки древесины. Отмечается, что прибрежные зоны и пляжное оборудование от разгула стихии не пострадали.

В городе продолжаются работы по устранению последствий непогоды, в самых пострадавших районах начался общегородской субботник.

Недавно мы сообщали о том, что в Сочи начали снижать цены на жильё для туристов. Это произошло из-за того, что из-за открытия Турции поток туристов в регион снизился.