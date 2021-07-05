В минувшее воскресенье представитель Сирийских демократических сил Фахад Шами заявил о ракетной атаке на нефтяное месторождение Омар. Оно располагается неподалеку от американской военной базы и охраняется курдскими войсками. По словам Шами, ни военнослужащие США, ни курды не пострадали в результате взрыва.

Издание Sina, публикацию которого перевел портал Discover 24, сообщает, что факт нападения подтвердили и жители Сирии. В социальных сетях они рассказали, что ракета летела со стороны населенного пункта Маядин, расположенного на западном берегу реки Евфрат.

Фахад Шами не стал обвинять проиранских боевиков в нанесении удара, однако заявил, что рядом с поселением Маядин как раз располагаются их позиции.

Стоит напомнить, что в настоящий момент в Сирии продолжается конфликт по вопросу контроля над восточными провинциями. Россия и САР неоднократно обвиняли Соединенные Штаты в воровстве и вывозе нефти из сирийских месторождений. Кроме того, армия США регулярно вывозит пшеницу и другое продовольствие, грабя и без того бедных местных жителей.

Соединенные Штаты не реагируют на требования РФ и Сирии покинуть страну. Напротив, сейчас они разворачивают дополнительные силы в провинции Дейр-эз-Зор. Официальная цель – «защита нефтяных месторождений». Однако все прекрасно знают, что США будут «защищать» нефть только для того, чтобы украсть.

Одно из информационных агентств Сирии приводит в пример совсем недавний эпизод. Американские военные прошлись колонной по провинции Хасеке и вывезли на свою базу 45 грузовиков с маслом и пшеницей.

Вполне вероятно, что удар по месторождению был нанесен не проиранскими, а сирийскими силами. Которые пытаются изгнать Соединенные Штаты, фактически оккупировавшие часть страны.