На форуме GTAForums один из пользователей опубликовал видеозапись, на которой, по его словам, изображен игровой мир готовящейся к выходу игры GTA VI. Поверили в это далеко не все форумчане, но все же большая часть склоняется к мысли, что это не фейк.

Споры о том, что пользователь вполне мог выложить на форум поддельную карту, спровоцированы возможностями предыдущей версии игры. В ней имеется видеоредактор, который позволяет геймерам самостоятельно создавать карты, добавляя на них какие угодно объекты. Впрочем, немало поклонников Grand Theft Auto считают, что опубликованная карта все же является подлинной.

Если это действительно так, то в новой игре мир будет значительно больше привычного Vice City. В нем появятся новые районы и целый ряд локаций, таких как кинотеатр, стрип-клуб, баскетбольные площадки и гоночные трассы, боулинг и многое другое.

Напомним, что выход GTA VI запланирован на 2024–2025 годы. В этой версии события будут происходить в наше время.