В интернете опубликовали первые снимки однодвигательного истребителя пятого поколения без чехла. Снимки сделали в ангаре, где новейший российский самолет продолжают готовить к открывающемуся завтра МАКС-2021.

На фото можно разглядеть знаменитый «пиксельный» камуфляж, который хорошо известен по истребителю Су-57. На борту хорошо заметен номер 75. Фонарь похож на такую же деталь в двухдвигательном самолете-невидимки, а воздухозаборник находится сразу под кабиной пилота.

Кили самолета на фото развалены под слишком большим углом, из-за чего специалистам не удалось увидеть хвостовое оперение. Также сообщается об интегральном планере и соединении фюзеляжа с трапециевидными крыльями.

В ангаре Жуковского, где сейчас располагается самолет, замечено также несколько видов ракет. Вполне вероятно, что они будут представлены на авиасалоне в качестве вооружения для новейшего истребителя.