В Сети был представлен новый трейлер зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human от польской студии Techland.

В этом видео разработчики продемонстрировали монстров из игры, а также рассказали о том, как проходил процесс работы над анимацией всех зомби и их подвидов. Кроме того, была отмечена проведённая работа над звуком.

Как рассказал один из разработчиков Тимон Смектана, во время заражения люди могут замедлить или даже остановить инфекцию, но если они слишком долго пробудут в темноте, то излечиться возможности не будет и человек станет монстром. Заражённым можно противостоять при помощи ультрафиолета, кроме того, в солнечные дни они прячутся в зданиях.

В опубликованном трейлере зрителям показали скрытное перемещение главного героя по зданию, где спят самые разнообразные монстры.

Недавно Андрей Литягин, автор песни “Музыка нас связала”, заявил, что намеревается сорвать релиз игры Atomic Heart. Как он объяснил, разработчики использовали песню в трейлере игры без покупки у него прав.