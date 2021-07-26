В сентябре текущего года Китай планирует запустить прототип «чистого» ядерного реактора, для функционирования которого не нужна вода. Издание LifeScience перечисляет ключевые преимущества такого решения.

Авторы публикации поясняют, что для охлаждения реактора, который будет работать на жидком тории, используют расплав солей. Такой подход позволит строить атомные электростанции в пустынях и в местности, в которой имеются проблемы с доступом к водным ресурсам.

Жидкий торий также имеет неоспоримые преимущества перед ураном. Он обходится гораздо дешевле, а также не может применяться в создании ядерного оружия. Период полураспада этого элемента достигает 500 лет, но в сравнении с ураном, распадающимся лишь через 10 000 лет, это ничто.

Расплавы солей весьма эффективно охлаждают реактор и обладают еще одним достоинством. Если возникнет авария, они намертво запечатают торий, что исключит проникновение радиоактивного элемента в окружающую атмосферу.