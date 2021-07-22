Джо Байден сдался Владимиру Путину и устроил настоящую геополитическую катастрофу для Запада, заявил американский сенатор от Техаса Тед Круз. Так он прокомментировал сделку, которую президент США заключил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Данное заявление Круза ничего нового не сказало его аудитории. Сенатор от Республиканской партии регулярно делает подобные заявления, пытаясь всеми силами дискредитировать «Северный поток-2» и полностью заблокировать его строительство. Он также с завидным постоянством требует вводить все новые и новые санкции против СП-2.

Круз заявил, что Байден нарушает действующее законодательство Соединенных Штатов. Почему-то не поясняя, какое отношение американские законы имеют к «Северному потоку-2», России и всему, что находится за пределами США. Также он спрогнозировал, что РФ продолжит шантажировать Европу даже после ввода газопровода в эксплуатацию.