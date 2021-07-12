Представители Росгвардии сообщили, что на территории РФ начались маневры «Заслон-2021», которые окажутся самыми крупными за все время существования данной структуры.

Отмечается, что учения будут проведены в нескольких российских областях и завершатся 30 июля текущего года. Главная их задача заключается в подготовке к совместным армейским маневрам «Запад-2021», которые начнутся уже в сентябре. К ним планируется привлечь подразделения Национальной гвардии из различных округов.

Для переброски росгвардейцев в места проведения учений будут использованы воздушный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. В рамках них планируется провести оценку готовности войск к осуществлению возложенных на них задач. Они также помогут увеличить профессиональную подготовку личного состава.