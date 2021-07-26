Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская самолетостроительная корпорация МиГ заявила о разработке палубного истребителя пятого поколения, который станет ответом конструкторскому бюро «Сухой» на самолет Су-75 Checkmate. Ее представители сообщили, что планируется создание не только основной боевой версии, но еще и тяжелого беспилотного аппарата.

Пока о новом истребителе известно, что по габаритам он будет сопоставим с МиГ-35. Самолет оснастят двумя двигателями. Высока вероятность того, что корпорация разработает также воздушную машину с вертикальным взлетом и посадкой.

Также уточняется, что речь идет о боевом комплексе. Пилотируемый самолет сможет взаимодействовать с тяжелым дроном, который будет выполнять либо роль топливозаправщика для истребителя, либо ударные функции. В качестве основы для него выбран проект беспилотника «СКАТ».

На аэрокосмическом салоне МАКС-2021 был продемонстрирован макет нового боевого самолета, который должен появиться в ближайшие годы. Одновременно с ним корпорация продолжит работу над созданием высотного истребителя МиГ-41, который сможет действовать даже в ближнем космосе.

Вам может понравиться

Польшу из-за сочетания русофобии с еврофобией ждут весьма печальные последствия

Если Польша продолжит вести такую же внешнюю политику, как сейчас, она просто вылетит на периферию Европейского Союза, считает журналистка Агнешка Брыц. В своей публикации в издании Polityka она разъясняет свою

На Украине рассказали об основных опасностях запуска “Северного потока-2”

Сделка по «Северному потоку-2», которую заключили Германия и Франция, больно ударит по Украине и вскроет сразу несколько серьезных проблем. То, что Киев потеряет доходы от транзита газа – это еще

Японский кабмин прокомментировал высказывание Путина о совместном сотрудничестве на Курилах

Токио не будет комментировать намерения Москвы, но ведет с ней переговоры о совместной экономической деятельности на Курилах, заявил генсек правительства Японии Кацунобу Като. Так он прокомментировал соответствующее заявление президента РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 26 июля – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 27 °C | Королев: погода, 26 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 26 июля – ясно, до 30 °C |