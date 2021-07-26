Российская самолетостроительная корпорация МиГ заявила о разработке палубного истребителя пятого поколения, который станет ответом конструкторскому бюро «Сухой» на самолет Су-75 Checkmate. Ее представители сообщили, что планируется создание не только основной боевой версии, но еще и тяжелого беспилотного аппарата.

Пока о новом истребителе известно, что по габаритам он будет сопоставим с МиГ-35. Самолет оснастят двумя двигателями. Высока вероятность того, что корпорация разработает также воздушную машину с вертикальным взлетом и посадкой.

Также уточняется, что речь идет о боевом комплексе. Пилотируемый самолет сможет взаимодействовать с тяжелым дроном, который будет выполнять либо роль топливозаправщика для истребителя, либо ударные функции. В качестве основы для него выбран проект беспилотника «СКАТ».

На аэрокосмическом салоне МАКС-2021 был продемонстрирован макет нового боевого самолета, который должен появиться в ближайшие годы. Одновременно с ним корпорация продолжит работу над созданием высотного истребителя МиГ-41, который сможет действовать даже в ближнем космосе.