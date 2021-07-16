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Уже три дня весь мир обсуждает новый российский истребитель, который госкорпорация Ростех намерена показать в первый день авиасалона МАКС-2021. Она сумела привлечь к нему внимание, так как эксперты разных изданий строят догадки о характеристиках самолета.

Истребитель уже называют как просто конкурентом, так и «убийцей» американского F-35. При этом известно о нем совсем немного. Производителем стала входящая в Ростех компания «Сухой», в самолете активно использованы стелс-технологии, по внешнему виду он будет уменьшенной копией Су-57. Главная же особенность – это наличие всего одного двигателя.

В последний раз такую компоновку РФ использовала 50 лет назад в истребителях Су-17 и МиГ-27. Сейчас моторы стали гораздо надежнее, поэтому вполне можно рассчитывать на отсутствие всяких неприятных сюрпризов. Кроме того, западные эксперты уверены, что речь идет о силовом агрегате второй очереди для Су-57, который называют самым мощным в мире.

По мнению специалистов, летные характеристики от использования только одного двигателя не пострадают. Зато самолет станет гораздо легче и потребует меньшее количество топлива. Единственный минус – уменьшится радиус действия, однако истребители и так не могут похвастать долгой продолжительностью полетов.

Эксперты предполагают также, что РФ разрабатывает новый истребитель в основном для продажи за рубеж. Он однозначно будет обходиться гораздо дешевле F-35, поэтому составит ему достойную конкуренцию.

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